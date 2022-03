Un intenso fine settimana di corse su strada

Nel primo weekend di primavera si gareggia in tante città d'Italia

Dopo la fine della stagione indoor in pista, culminata con i tre giorni dei campionati del mondo al coperto di Belgrado, sono cominciate le prime gare all’aperto in giro per il mondo e, a brevissimo, inizieranno anche in Italia dove, peraltro, tra oggi e domani vi saranno tanti appuntamenti agonistici su strada in alcune bellissime città tra cui, su tutte, Roma dove si correrà domenica la maratona. Prima di parlare della 42,195 km che avrà come cornice tutto lo splendore artistico della città eterna, vogliamo soffermarci sulla mezza maratona di Torino, anch’essa in programma domenica per la sua settima edizione, dove vi sarà la partecipazione dell’azzurra Giovanna Epis, nella gara di contorno della 10 km dopo la sfortunata trasferta dello scorso weekend, quando è rimasta coinvolta in una caduta durante la partenza di una competizione analoga a Lille in Francia.

Per Giovanna, dunque, quella di domani sarà la vera prima gara dopo la sua esaltante prestazione del 6 dicembre dell’anno scorso a Valencia, quando ha compiuto il capolavoro della sua carriera grazie a un eccezionale prestazione che l’ha portata a fermare il cronometro a 2h25’20, quasi 3 minuti meglio del suo precedente personale. Per l’atleta veneziana quel crono è valso anche la quinta miglior prestazione italiana di tutti i tempi dietro Valeria Straneo, Maura Viceconte, Sara Dossena e Franca Fiacconi. L’inizio della mezza maratona di Torino sarà alle 9,30, su un percorso che si sviluppa lungo il fiume Po tra il parco del Valentino e il cuore della località, con arrivo nel “Salotto della città” rappresentato dalla splendida Piazza San Carlo dove peraltro vi sarà anche la partenza.