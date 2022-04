Un fine settimana di interessanti mezze maratone in Europa

Non solo le maratone, in particolare quelle di Milano e Parigi, ma anche le mezze sulla distanza di 21,097 km, hanno contraddistinto lo scorso fine settimana con particolare interesse per i colori azzurri in quella di Berlino, dove i nostri atleti si sono molto ben comportati con una serie di riscontri cronometrici veramente positivi. Nella capitale tedesca, peraltro, il freddo, la pioggia e qualche fiocco di neve non del tutto inusuale in questo periodo dell’anno in Germania, hanno creato ai partecipanti una condizione climatica non ideale, ma questo non ha impedito a Pietro Riva di confermare il suo eccellente periodo di forma, che l’aveva già visto battere il record italiano sui 10 km in strada, migliorando il proprio personale con un ottimo 1h01’36.