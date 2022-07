Tutti gli orari degli azzurri ai Mondiali di Eugene

ATLETICA

Jacobs debutta sui 100 e conferma la sua presenza anche per la 4x100

© sprintnews Inizia oggi 15 luglio, la 18esima edizione dei Campionati del Mondo di atletica a Eugene, la prima in terra statunitense e anche la prima in un anno pari in quanto, a causa della pandemia mondiale nel 2020 non è stata disputata nessuna grande manifestazione internazionale con il conseguente slittamento di un anno delle Olimpiadi di Tokyo e, a seguire, di questo evento iridato, ma dal 2023 tutto ritornerà come sempre con la 19esima edizione che si svolgerà in Ungheria.

Parola dunque alla pista e alle varie padane del bellissimo impianto dell’Hayward Field dove il primo azzurro a cimentarsi, insieme al collega di specialità Marco Fassinotti, sarà proprio il campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi, reduce da un periodo abbastanza complicato, per usare un eufemismo, sia per alcuni problemi fisici a una gamba ma soprattutto per i dissapori con il padre Marco, suo allenatore da sempre, con cui era stato sancito un divorzio prima della partenza per l’Oregon, poi temporaneamente rinviato quantomeno sino a dopo la manifestazione mondiale.

Nelle dichiarazioni della vigilia Gimbo è apparso fiducioso e ottimista, ma solo i primi salti di qualificazione, sempre molto insidiosa in simili eventi specie perché si disputa la mattina, potranno chiarire il suo attuale e reale stato di forma psico-fisico.

Nella prima giornata degli italiani, i cui orari di tutte le gare sino al 24 luglio pubblichiamo sotto con indicato per primo quello di Eugene e poi quello di Roma, oltre ai debutti di atleti interessanti quali soprattutto Sara Fantini nel martello femminile, Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi, Roberta Bruni nell’asta femminile e Gaia Sabbatini nei 1500 sempre donne, l’attenzione di tutti i tifosi italiani e non solo, è naturalmente sul campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, che saggerà la sua condizione reale, al di la delle dichiarazioni ottimistiche della vigilia, nella batteria che si svolgerà nella piena notte italiana del 16.

Marcell ha, tra l’altro, sciolto anche ogni riserva sulla sua partecipazione alla staffetta 4×100 per cui sarà regolarmente al suo posto nella seconda frazione.

IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE GARE