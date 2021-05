Tutti gli azzurri e le azzurre per Tokyo

La situazione a poco più di un mese dal termine ultimo per qualificarsi

Le Olimpiadi sono certamente il sogno agonistico dei ogni atleta di qualsiasi sport perché, a prescindere da quel che possa poi essere il risultato finale, solamente il vivere l’atmosfera del villaggio olimpico deve essere qualcosa di inimmaginabile a livello di emozioni da portare dentro per tutto il resto della vita.

L’Atletica è, da sempre, la Regina di tutti sport olimpici e, quando i riflettori si accenderanno sullo stadio che accoglierà le varie discipline, l’attenzione di tutto il mondo si concentrerà su ogni singolo evento con un interesse unico, e con la speranza di veder accadere qualcosa di magico come spesso accade in tali occasioni.

Vediamo allora, gara per gara, quali sono gli atleti e le atlete azzurre che hanno ottenuto il minimo richiesto da World Athletics e quelli invece che, pur non avendolo realizzato, vantano il diritto di volare in Giappone sulla base di una speciale graduatoria, sempre della massima federazione mondiale, che tiene conto di una serie di piazzamenti ottenuti nelle gare internazionali e nazionali di particolare interesse.

E’ importante specificare che, per chi non avesse ottenuto lo standard richiesto, la situazione può ancora cambiare, in un senso o in un altro, sino al 29 giugno prossimo data ultima, sia per realizzare i minimi richiesti che per piazzarsi al meglio nel cosiddetto ranking mondiale di cui sotto vi indichiamo il link.