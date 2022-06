Tutte le sfide femminili dei campionati italiani di atletica

SPRINTNEWS

La più bella edizione del nuovo millennio a Rieti da venerdì 24 a domenica 26 giugno

Si svolgerà oggi alle ore 12, presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti, la conferenza stampa di presentazione dei prossimi Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno da venerdì 24 a domenica 26 giugno presso lo Stadio Raul Guidobaldi, uno dei più importanti impianti dell’atletica nazionale, con la presenza del Sindaco della città, Daniele Sinibaldi, del Presidente dell’Atletica Studentesca, Andrea Milardi, oltre che di quattro atleti, Roberta Bruni, Mattia Furlani, Stefania Strumillo e Simone Falloni. Saranno 42 i titoli italiani da assegnare, comprese le 4 staffette con oltre seicento atleti in gara per l’edizione 112 della più importante manifestazione italiana di atletica che, da vari decenni, non vedeva una così vasta partecipazione di campioni azzurri, con l’assenza solo di quelli fermati da qualche problema fisico.

Il motivo fondamentale di questa quasi totalità di big presenti dipende, peraltro, dal motivo che quasi tutti campionati nazionali in tutto il mondo, compresi i famosi Trials Statunitensi, sono stati programmati alla fine di questa settimana in considerazione del fatto che daranno anche punti per le graduatorie del ranking che assegna posti per i mondiali di Eugene e, quindi, poiché domenica prossima è anche l’ultimo giorno utile per migliorare la propria posizione in tale speciale classifica, sino ad allora non sarà svolto nessun altro importante meeting. Una manifestazione dunque che, con le sue sfide interessantissime, darà ulteriore lustro e visibilità a uno sport che è uscito trionfante dopo le Olimpiadi, grazie alle 5 medaglie d’oro conquistate, e che ha registrato, nell’ultimo anno, un’esplosione di nuovi tesserati che hanno cominciato a praticarlo. Vediamo quindi gara per gara, a cominciare da quelle femminili, quali saranno le principali protagoniste che potranno lottare per il titolo o un posto sul podio.