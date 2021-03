Tutte le medaglie olimpiche dell’Atletica

60 podi dal 1908 ai giorni nostri

Le Olimpiadi sono, da sempre, considerate il più importante evento sportivo esistente e solo il fatto di partecipare rappresenta, per qualsiasi sportivo, un motivo di grande vanto e il raggiungimento di un traguardo di per sé prestigioso.

I Giochi Olimpici estivi, che si svolgeranno quest’anno, in Giappone, per la 32esima edizione, sono stati istituiti nel 1894 dal barone Pierre de Coubertin e si sono disputati per la prima volta nel 1896 in Grecia, ad Atene, con la partecipazione di solo 285 atleti in rappresentanza di 14 nazioni, e con un unico azzurro che avrebbe voluto essere presente, il maratoneta Carlo Airoldi che si recò a piedi da Milano sino alla capitale greca ma, quando fu lì, non venne iscritto perché considerato un professionista.

L’Atletica, da sempre ritenuta la Regina dei Giochi Olimpici, ha fatto parte del programma, sin dal primo evento ellenico, con una serie di gare che sono variate sino al 1952, a Helsinki, da quando non sono più cambiate sino a quest’anno.