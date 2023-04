Tortu lancia il Trofeo Raptors e punta verso Budapest

SPRINTNEWS

Il campione olimpico della staffetta 4x100 a pochi giorni dal suo debutto all'aperto saluta le giovanissime promesse dell'atletica lombarda

Filippo Tortu, campione olimpico con la staffetta 4×100 a Tokyo 2020 nella finale disputata il 6 agosto 2021 in cui la squadra azzurra polverizzò anche il primato italiano con l’eccellente crono di 37″50, è pronto per il debutto ufficiale nella stagione all’aperto che avverrà tra pochi giorni, quasi certamente sui 100 metri in una manifestazione che verrà definita a breve, per poi esordire anche sui 200 metri che sarà anche quest’anno la gara su cui punterà maggiormente, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere quella finale mondiale, a Budapest in Ungheria ad agosto, che nel 2022 gli è sfuggita per soli 3 millesimi negli Stati Uniti a Eugene. Nell’attesa di definire il suo programma agonistico dei prossimi mesi, il velocista azzurro cerca cerca sempre quando possibile di fare della promozione per lo sport che tanto ama, e che certamente ha avuto una fondamentale accelerazione grazie alla sua impresa del 22 giugno 2018 quando, primo italiano nella storia, abbattè la barriera dei 10 secondi con l’allora record nazionale di 9″99.

In tale ottica Filippo sarà oggi, 15 aprile, ospite d’onore della seconda edizione del Trofeo Raptors sul manto appena risistemato dell’impianto napoleonico dell’Arena di Milano, con un programma ricco di gare partendo al mattino con le categorie Esordienti 10 su invito a un ristretto numero di società presenti in Arena e alcune società amiche dei Raptors, mentre al pomeriggio saranno protagoniste le categorie Ragazze/i e Cadette/i con un mix di corse, salti e l’immancabile staffetta 4×100, sotto l’occhio attento dell’ultimo frazionista della staffetta d’oro a cinque cerchi. Da ricordare che, nel 2022, la manifestazione aveva visto la migliore prestazione regionale under 14 sui 60 metri ragazze, di Kelly Ann Doualla Edimo che aveva fermato il cronometro sul tempo di 7″68 e che ogni atleta potrà partecipare a una gara individuale e una staffetta, con un numero limitato di staffette per società.