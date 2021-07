Teorico record europeo di Alex Wilson nei 100 metri: 9″84

SPRINTNEWS

Tutti i dubbi sull'incredibile risultato del velocista svizzero

Alex Wilson è un buon velocista svizzero di origini giamaicane, nato il 19 settembre 1990, specialista di 100 e 200 metri su cui ha corso, per la sua Nazione, varie manifestazioni internazionali di grande prestigio a cominciare dalle Olimpiadi di Londra del 2012, ma pure tanti Campionati Mondiali ed Europei riuscendo ad ottenere proprio negli ultimi di Berlino 2018, la medaglia di bronzo sul mezzo giro di pista, miglior risultato della sua carriera. In effetti i 200 metri sono la distanza preferita di Wilson, dove vanta un personale di 19″98 realizzato nel 2019, mentre quello sui 100 è di 10″08 fatto qualche anno prima ancora, ma in questa stagione l’atleta che è in procinto di partire per disputare le sue seconde Olimpiadi, peraltro su entrambe le distanze, non aveva fatto meglio di 10″38 e 20″64 sulle due gare.

Poi, ieri mattina, si è diffusa a macchia d’olio, con toni anche trionfalistici dei siti svizzeri, ripresi dai media di tutto il continente, la notizia clamorosa che Wilson avrebbe corso i 100 metri in un meeting master (per over 30) svoltosi a Marietta negli Stati Uniti, nell’incredibile crono di 9″84 (+1.9 vento) che sarebbe anche, oltre al nuovo primato svizzero, nuovo record europeo.