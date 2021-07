Tamberi ma non solo per un ottimo inizio

SPRINTNEWS

Brillante esordio degli azzurri nella prima mattinata dell'Atletica

Brillante e promettente inizio degli atleti azzurri che hanno gareggiato nella mattinata giapponese del primo giorno del programma di atletica delle Olimpiadi di Tokyo. Dei 10 italiani impegnati, infatti, ben 6 hanno superato il loro turno a cominciare dal più atteso, Gianmarco Tamberi che ha ottenuto l’auspicata qualificazione per la finale che si terrà il 1 agosto alle ore 12,10 italiane (19,10 locali), ma ottima conferma anche dai 3 specialisti dei 3000 siepi, con l’accesso di due di loro, Ahmed Abdelwahed e Ala Zoghlami, alla gara decisiva che si correrà lunedì 2 agosto alle 14,15 ( 21,15 del Giappone). Nelle prove di qualificazione alle semifinali delle corse da segnalare invece il passaggio del turno, abbastanza scontato, di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, mentre non così facilmente prevedibile era quello di Anna Bongiorni nei 100 femminili e di Elena Bellò negli 800, che hanno veramente dato il massimo delle loro possibilità per ottenere un prestigioso traguardo.

Non ce l’hanno fatta invece, e la loro esperienza olimpica si ferma oggi, l’altra sprinter azzurra Vittoria Fontana, il discobolo Giovanni Faloci, il saltatore in alto Stefano Sottile e Osama Zohglami, alla vigilia anche più accredito del gemello Ala per un posto nella finale dei 3000 siepi, ma eliminato per una manciata di secondi dalla possibilità di far raggiungere all’Italia una fantastica tripletta. Vediamo, dunque, gara per gara quanto accaduto poche ore fa con anche le dichiarazioni dei nostri protagonisti.