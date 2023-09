Tamberi chiude la stagione al Galà dei Castelli di Bellinzona

Un'edizione straordinaria dell'evento ticinese con tantissime stelle in gara

Si preannuncia questa sera un’edizione 2023 davvero straordinaria del Galà dei Castelli in programma allo Stadio Comunale di Bellinzona nel Canton Ticino della Svizzera, con un eccellente cast di 175 atleti medagliati delle grandi rassegne internazionali quali Olimpiadi, Mondiali ed Europei e, tra questi, figurano dieci vincitori di medaglie ai recenti Mondiali di Budapest, compresi i campioni iridati Femke Bol per i 400 metri ostacoli, Daniel Stahl per il lancio del disco, Gianmarco Tamberi per il salto in alto, ma anche sei campioni olimpici di Tokyo 2021.