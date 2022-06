Sydney McLaughlin super stella del Grand Prix di New York

Anche Thomas, Holloway, Lyles e Coleman nella gara Gold di Continental Tour della Grande Mela

La campionessa olimpica e primatista mondiale dei 400 metri ostacoli, Sydney McLaughlin, è una delle cinque medaglie d’oro di Tokyo 2020 in gara nel meeting USATF Grand Prix di New York, in programma questa sera 12 giugno nell’Icahn Stadium, impianto storico della città della Grande Mela, dove Usain Bolt realizzò il suo primo record iridato correndo in 9”72 sui 100 metri nel 2008.

La competizione, che sarà valida quale tappa Gold del World Athletics Continental Tour Gold, segna il ritorno del meeting newyorkese dopo sei anni di pausa e vedrà la presenza anche di altri eccezionali campioni quali, su tutti, Gabby Thomas nei 100 e 200 metri femminili, Grant Holloway nei 110 metri ostacoli, Noah Lyles nei 200 metri e Christian Coleman nei 100 metri.