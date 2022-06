Splendido 1,98 di Vallortigara nell’alto degli assoluti a Rieti

Per la saltatrice azzurra la seconda misura mondiale dell'anno

Grandissima prestazione di Elena Vallortigara che, nella gara del salto in alto dei Campionati Assoluti di Rieti, supera al terzo tentativo 1,98 m, e ottiene il miglior risultato tecnico di tutti i tre giorni di gare disputate nello Stadio Raul Guidobaldi davanti a un pubblico numeroso. L’impresa della saltatrice azzurra le vale, oltretutto, la seconda miglior misura nelle liste mondiali stagionali, alla pari con l’ucraina Iryna Gerashchenko e alle spalle dell’altra ucraina Yaroslava Mahuchikh che ha superato 2,01 nella tappa Diamond League di Parigi ma anche 2,03 a Brno in attesa di omologazione, con prospettive sicuramente incoraggianti in vista dell’inizio dei Mondiali di Eugene che si terranno dal 15 luglio prossimo dove, a questo punto, un posto sul podio non è assolutamente precluso alla 30enne atleta veneta che vive e si allena da anni a Siena. © sprintnews

Per Elena quella di ieri è stato il secondo miglior salto in carriera, dopo quel fantastico 2,02 ottenuto a Londra nel 2018, e certamente la fiducia nelle sue possibilità sarà certamente cresciuta in un specialità in cui l’aspetto mentale è ancor più forte rispetto ad altre, in quanto è tremendamente difficile trovarsi di fronte un’asticella da dover superare.

La sua gara di ieri, intanto, è stata esaltante avendo superato alla prima prova 1.81, 1.86, 1.90 e 1.93, a dimostrazione anche di una grande concentrazione, fondamentale poi nelle gare ancor più importanti, e poi 1,96 al secondo tentativo per infine fissare l’asticella a 1,98 che, dopo i primi due salti promettenti, ha superato alla terza scatenando il suo urlo liberatorio.

Ha pure cercato inutilmente per tre volte la quota dei 2 metri, ma ormai non aveva più abbastanza carica, anche se il primo assalto non è stato assolutamente da buttare, ma avrà modo di riprovarci in altra occasione.

Le dichiarazioni di Vallortigara dopo il successo: “Mi sono tolta un gran peso perché continuavo a dirmi di stare bene, sapevo di avere queste misure nelle gambe. Sono davvero molto contenta: 1,98 è una misura che mi dà fiducia per i Mondiali.

La prossima settimana gareggerò giovedì 30 a Stoccolma e spero di riconfermarmi su queste misure. La condizione c’è, la tecnica sta ingranando. Da Eugene mi aspetto di andare in finale finalmente. E poi di giocarmela. Vorrei essere protagonista in una manifestazione come questa: ci si lavora da una vita.”