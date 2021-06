Sifan Hassan la nuova leggenda del mezzofondo mondiale

Le interviste ai protagonisti del meeting di Hengelo

Sifan Hassan ha riscritto la storia del mezzofondo prolungato realizzando uno straordinario primato del mondo dei 10000 metri con 29’06”82 sulla magica pista di Hengelo, che in passato aveva già regalato le imprese di Haile Gebrselassie e di Kenenisa Bekele.

Nella gara inaugurale dei FBK Games dedicati alla memoria della leggendaria olandese volante Fanny Blankers Koen, Hassan ha tolto dieci secondi al precedente primato mondiale stabilito dall’etiope Almaz Ayana con 29’17”45 in occasione del trionfo olimpico a Rio de Janeiro 2016.

Un primato che sembrava imbattibile ed è invece caduto sotto i colpi di una scatenata Hassan.

Hassan ha tenuto un ritmo da primato del mondo fin dall’inizio della gara. La prima pacemaker Diane Van Es ha guidato il gruppo di testa passando ai 1000 metri in 2’56”12. La seconda “lepre” keniana Jackline Rotich ha preso il comando ed è transitata al secondo chilometro in 5’52”91. Hassan ha deciso di fare da sola passando al terzo km in 8’47”91.