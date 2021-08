Si può ancora sognare

Staffetta 4x100 maschile e 20 km di marcia femminile per tentare l'apoteosi finale

L’ottava giornata dell’Atletica alle Olimpiadi di Tokyo, è iniziata nella notte italiana con la 50 chilometri di marcia che ha visto come vincitore il polacco Dawid Tomala con il tempo di 3h50’08, mentre sul podio accanto a lui saliranno il tedesco Jonathan Hilbert (3h50’44, argento) e il canadese Evan Dunfee (3h50’59).

Poco fortunata la partecipazione degli atleti azzurri con il solo Andrea Agrusti che riesce a completare la massacrante gara, giungendo 23esimo in 4h01’10, mentre sono costretti a ritirarsi Teodorico Caporaso, a poche centinaia di metri dal traguardo, e Marco De Luca, al ventisettesimo chilometro.

Ma le grandi attese di questo 6 agosto sono riversate per i colori azzurri su due altre competizioni che possono regalarci delle ulteriori straordinarie emozioni, e rendere il bottino delle medaglie italiane ancor più trionfale, per quella che è già diventata l’Olimpiade dell’Atletica italiana e del suo grande riscatto dopo decenni di oblio, specialmente mediatico.

Alle 9.30 (ora italiana) partirà, infatti, la prova di marcia femminile, l’unica in programma, quella 20 chilometri che alla vigilia sembrava l’unica gara in cui, una o entrambe le nostre due principali partecipanti, Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi, avrebbero potuto lottare per un podio.