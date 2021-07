Si concludono oggi gli Europei Juniores

Ieri altri due bronzi per l'Italia con Simonelli e Guglielmi

Giornata conclusiva a Tallinn, in Estonia, dei 26esimi Campionati Europei Under 20 di Atletica che, ieri, hanno regalato all’Italia altri due podi grazie a Lorenzo Ndele Simonelli nei 110 ostacoli e a Federico Guglielmi nei 200 metri.

Proprio la gara veloce con le barriere è stata quella dai più alti contenuti tecnici con il fenomeno francese Sasha Zhoya che ha vinto la finale in 13”05 davanti all’olandese Matthew Sophia (13”26) e all’azzurro (13”34)

Simonelli ha sfiorato di appena quattro centesimi di secondo il primato italiano under 20 con ostacoli da 99 centimetri stabilito da Lorenzo Perini con 13”30 in occasione della medaglia d’argento vinta agli Europei Juniores di Rieti 2013 alle spalle dell’altro talento francese Wilhelm Belocian.

Lorenzo, che si era già messo in luce in occasione della migliore prestazione under 20 con ostacoli da 106 cm stabilita ai Campionati Italiani Assoluti di Rovereto con 13”79, è nato in Tanzania, paese d’origine della mamma.

Ha iniziato con l’atletica sotto la guida tecnica di Claudia Pacini nell’impianto dell’Esercito alla Cecchignola a Roma, dove si è trasferito da piccolo.