Shericka Jackson la regina dei 200 metri

Il ritratto della grande velocista giamaicana

Shericka Jackson, 28enne velocista giamaicana, è diventata la prima atleta della storia in grado di completare la collezione di medaglie in tutte le distanze dello sprint ai campionati del mondo di atletica, sia a livello individuale che nelle staffette.

Dopo il bronzo sui 400 metri a Pechino nel 2015 e a Doha nel 2019, e l’argento sui 100 metri nell’edizione di Eugene 2022, Jackson ha conquistato il primo oro della sua carriera in una rassegna globale vincendo i 200 metri nella finale iridata dello scorso luglio sulla pista di Hayward Field a Eugene, davanti alla connazionale Shelly Ann Fraser Pryce e alla britannica Dina Asher Smith, stabilendo anche il secondo crono più veloce di sempre sulla distanza con 21”45, a soli 11 undici centesimi di secondo dallo storico primato del mondo stabilito dalla statunitense Florence Griffith Joyner, con 21”34, alle Olimpiadi di Seul nel 1988.

Un titolo mondiale sui 200 metri mancava alla Giamaica dal 2013, anno in cui Shelly Ann Fraser Pryce si impose nella manifestazione iridata di Mosca e, già in semifinale, Shericka aveva dimostrato il suo eccellente momento di forma correndo in 21”67, tempo migliore rispetto ai primati personali di due straordinarie atlete come Allyson Felix e la stessa Fraser Pryce.