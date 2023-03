Sfortunatissima Palmisano: probabile rinvio del debutto

Dal suo profilo Instagram la campionessa olimpica preannuncia nuovi problemi fisici

E’ arrivata ieri come un fulmine a ciel sereno, evidenziata per primi dal portale sportivo di OAsport.it, la notizia di nuovi problemi fisici per la campionessa olimpica dei 20 km di marcia, Antonella Palmisano che, dopo oltre 20 mesi dal suo trionfo a cinque cerchi del 6 agosto 2021 a Tokyo, sarebbe dovuta ritornare a gareggiare il 30 aprile prossimo a Madrid.

La notizia, in realtà, è stata data dalla stessa marciatrice azzurra attraverso due storie sul suo profilo Instagram, la prima un po’ più sibillina nel pomeriggio di martedì in cui, facendo capire di essere all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni a Roma, esprimeva il suo stato d’animo con queste parole: “Mi sono rotta le p…., nessuna frase motivazionale“.

Ieri mattina, invece, delle frasi più chiare a spiegazione dell’evidente sconforto del giorno prima: “Il post operazione non è stato facile, ricominciare da zero, la riabilitazione, l’aver avuto pazienza per mesi e mesi, dimenticare quella che ero stata per accettare quella che sono adesso con ritmi diversi, allenamenti diversi, ma non con ambizioni diverse. Ed è proprio questo che fa male. Riuscire a non spegnere la fiamma che c’è dentro, nutrendo le stesse ambizioni e continuando a lavorare nonostante il problema.