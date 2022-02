Sfida incandescente a Lievin tra Jacobs e Baker

Primo impegnativo test agonistico domani per il campione olimpico dei 100 metri

Da domani non si scherza per Marcell Jacobs che, dopo aver facilmente battuto gli avversari incontrati nelle sue due prime uscite dell’anno, a Berlino e Lodz, peraltro con tempi di eccellenza quale il 6″49 della gara polacca, si troverà contro uno dei più forti velocisti statunitensi e del mondo, Ronnie Baker. L’occasione sarà la tappa francese di World Athletics Tour di Lievin, e per Marcell si tratterà di un impegno estremamente complicato visto che Baker vanta la terza miglior prestazione di sempre sui 60 indoor, con il crono di 6″40 ottenuto nel 2018 ad Albuquerque, poche settimane prima di conquistare il bronzo mondiale indoor a Birmingham.

L’ultima volta che i due si sono incontrati è stata, peraltro, la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo con il trionfo di Jacobs in 9″80 e il quinto posto di Baker con 9″95 anche se, di fatto, lo statunitense due ore prima aveva superato Jacobs in semifinale correndo in 9″83 contro il 9″84 dell’azzurro. Poco prima delle Olimpiadi, le strade di Jacobs e Baker si erano già incrociate due volte, in Diamond League, entrambe con esito favorevole all’americano, a Stoccolma e Montecarlo, ma con tempi per l’azzurro che promettevano bene in vista dei Giochi Olimpici (10″05 e 9″99).