Sensazionale primato mondiale di Bol sui 400 indoor: 49″26

Nella giornata di ieri in cui è arrivata la notizia del record del mondo assoluto, tra indoor e outdoor, di Ryan Crouser nel getto del peso con un lancio di 23″38, il nuovo record mondiale di Femke Bol nei 400 metri dei campionati olandesi indoor di Apeldoorn, con il sensazionale crono di 49″26, appare ancora più stupefacente e rende l’ostacolista olandese, perché la sua specialità primaria dovrebbero essere i 400 H, un’autentica extraterrestre. L’atleta, che compirà 23 anni il prossimo 23 febbraio e che in stagione aveva già realizzato la miglior prestazione di tutti i tempi sui 500 metri con 1’05″63, ha realizzato un miglioramento abissale di ben 33 centesimi rispetto al 49″59 che la mitica cecoslovacca Jarmila Kratochvilova aveva ottenuto nel corso degli Euroindoor disputati nel Palazzo dello Sport di Milano nel 1982. Giusto per fare un parallelo e meglio far capire la portata dell’impresa di Femke, ricordiamo come Kratochvilova, eccellente interprete di specialità dai 100 agli 800 metri, sia tutt’ora detentrice del record mondiale più vecchio della storia dell’atletica sui due giri di pista all’aperto e che, il suo personale sui 400 outdoor sia di 47″99, a soli 39 centesimi dal record iridato di Marita Koch.