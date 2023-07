Sensazionale primato europeo di Ingebrigtsen sui 1500 di Chorzow

Nella Diamond League polacca in grande evidenza anche Wayde Van Niekerk

Il campione olimpico Jakob Ingebrigtsen ha migliorato il suo record europeo sui 1500 metri con un sensazionale 3’27”14, uno degli 11 record del meeting più uno eguagliato registrati in una fantastica edizione del Memorial Kamila Skolimowska di Chorzow in Polonia, tappa della Slesia della Wanda Diamond League. Le gare si sono svolte in uno Slaski Stadium gremito di gente con circa 30000 spettatori in una giornata caldissima con una temperatura di 35°C nell’impianto polacco, chiamato the “Chauldron of the Witches” (il “Calderone delle streghe”), lo stadio che ha regalato la prima storica vittoria all’Italia nei Campionati Europei a squadre.

Ingebrigtsen è salito così al quarto posto nelle liste mondiali all-time sulla distanza e sta avvicinando sempre di più il record del mondo di Hicham El Guerrouj stabilito al Golden Gala di Roma nel 1998 con 3’26”00, mentre oltre al leggendario mezzofondista marocchino hanno corso più velocemente del norvegese solo Bernard Lagat con 3’26”34 a Bruxelles nel 2001, e Asbel Kiprop con 3’26”69 a Montecarlo nel 2015.

Dieci atleti che hanno terminato la gara di domenica pomeriggio hanno stabilito il primato personale a partire dal keniano Abel Kipsang che ha migliorato il record personale con 3’29”11 piazzandosi al secondo posto, ma poi primati personali sono stati stabiliti dal campione del mondo under 20 Reynold Kiprorir Cheruiyot con 3’30”30, dall’irlandese Andrew Coscoran quarto con il record nazionale di 3’30”42, da Samuel Tanner con 3’31”24, da Vincent Keter con 3’31”28, da Isaac Nader con 3’31”49 e da George Mills con 3’31”54.