Ruth Chepngetich: storia di un fenomeno

La primatista del mondo di mezza maratona

Diciotto mesi dopo aver vinto il titolo mondiale nella maratona a Doha, la keniana Ruth Chepngetich si è confermata come una delle più grandi atlete di sempre sulle lunghe distanze, stabilendo il primato del mondo nella mezza maratona, con lo strepitoso tempo di 1h04’02” alla N Kolay Istanbul Half Marathon nella mattinata di Pasqua.

In una delle migliori gare di sempre per livello tecnico, con la presenza della primatista del mondo di maratona Brigid Kosgei, della due volte campionessa mondiale dei 5000 metri Hellen Obiri e delle due medagliate degli ultimi mondiali di mezza maratona, Yehualaw Yalemzerf e Melat Kejeta, Chepngetich ha piazzato l’allungo decisivo a tre chilometri dalla fine, vincendo con 38 secondi di vantaggio su Yehualaw, che a sua volta si è migliorata di sei secondi con 1h04’40”.

Chepngetich ha coperto i primi 5 km in 15’07” prima di migliorare il personale al passaggio intermedio al 10 km in 30’21”. La keniana ha mantenuto il ritmo nella seconda parte della gara percorrendo le successive frazioni di 5 km in 15’09” e 15’31”.