Road to Tokyo: Zane Weir

Una nuova speranza per l’atletica italiana nel getto del peso

Zane Weir è un atleta di 25 anni nato a Durban, in Sudafrica, che ha ottenuto la cittadinanza italiana grazie al nonno materno di origini triestine. Dallo scorso fine febbraio ha ottenuto il via libera di World Athletics per gareggiare con la maglia azzurra nelle grandi manifestazioni internazionali e grazie al primato personale di 21.11m, ottenuto quest’anno in una gara di getto del peso disputata a Potchefstroom in Sudafrica, potrà rappresentare la squadra azzurra alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Il pesista che è allenato da Paolo Dal Soglio, il tecnico anche di Leonardo Fabbri, passa ormai gran parte della sua vita in Italia e il prossimo 25 marzo tornerà proprio nella sua nuova nazione di cittadinanza, dopo aver passato tutto l’inverno in Sudafrica, per iniziare la fase decisiva della preparazione per l’appuntamento a cinque cerchi.

Tra i vari ottimi risultati di Weir ricordo come si sia classificato secondo ai campionati italiani assoluti di Padova 2020, con 20.31m, nella gara vinta dall’amico e compagno di allenamento Leonardo Fabbri con lo strepitoso lancio da 21.99m. Prima della gara sudafricana Zane aveva un record personale di 20.70m realizzato a Borgo Valsugana lo scorso settembre. Fino al 2019 aveva un record personale di 19.09m. Alla viglia della sua partenza per l’Italia l’ho voluto intervistare per farmi raccontare un po’ più di lui.