Road to Tokyo: Osama Zoghlami

Il siepista azzurro sta preparando la prima Olimpiade

Stadio Olimpico 6 giugno 2019, Golden Gala Pietro Mennea, Osama Zoghlami finisce la sua gara dei 3000 siepi con un tempo che non si aspettava neanche lui, 8’20″88, che gli regala il nuovo personale e, nello stesso momento, anche il minimo per i Campionati del Mondo di Doha e per le Olimpiadi di Tokyo.

Nessun azzurro aveva corso così veloce su tale distanza, negli ultimi 20 anni e, dopo i campionati del Qatar nel 2019, il 26enne atleta dell’Aeronautica disputerà questa estate i suoi primi Giochi Olimpici.

Nato a Tunisi ma arrivato in Italia a 2 anni, ha iniziato presto a fare atletica e non ha più smesso, gareggiando sulle siepi perché quella riviera lo incuriosiva molto.

In gara lo vediamo spesso correre con il suo gemello Ala, atleta del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato.