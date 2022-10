Riva cerca il personale sulla Mezza Maratona di Valencia

© Fidal/Colombo

Valencia è una bellissima città della Spagna affacciata su uno splendido golfo del Mar Mediterraneo, la terza come numero di abitanti dopo Madrid e Barcellona, che oltre alle sue tante caratteristiche architettoniche è famosa per un clima sempre particolarmente mite, ideale specie in autunno e inverno per le corse su strada di varie distanze. L’evento dell’anno in quella che viene definita, Ciudad del Running, espressione che racchiude parole in spagnolo, inglese e italiano, dal chiaro significato di Valencia città della corsa, è certamente la Maratona che si svolgerà il prossimo 4 dicembre, ma sicuramente grande interesse c’è anche per la corsa sulla distanza dei 21,097 km della Mezza che si disputerà domenica prossima 23 ottobre. Al di là del clima, il percorso della città spagnola è considerato uno dei più veloci al mondo e, in tale contesto, sarà in gara il 25enne azzurro Pietro Riva, reduce da un’ottima stagione agonistica su diverse superfici, avendo tra l’altro conquistato due titoli italiani sui 10.000 in pista e sui 10 km in strada, specialità quest’ultima dove ha anche battuto il già suo record italiano scendendo sino a 27’50 il 20 marzo, crono peraltro poi eguagliato da Yohanes Chiappinelli il 26 agosto successivo.