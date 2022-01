Record italiano nel pentathlon di Sveva Gerevini

Sveva Gerevini è una 25enne atleta lombarda, nata a Cremona il 31 maggio 1996, specialista in quella disciplina dell’atletica, le prove multiple, in cui bisogna essere necessariamente delle super donne poiché, nello spazio temporale di poche ore, si devono affrontare agonisticamente 7 diverse gare, se all’aperto, e 5 se in un palazzetto al coperto. E proprio in questa ultima specialità, il pentathlon, Sveva ha realizzato ieri una grande impresa, realizzando il record italiano assoluto indoor con 4434 punti al meeting di Aubière, in Francia, undici punti in più rispetto al vecchio primato ottenuto nel 2009, ad Ancona, da Francesca Doveri.