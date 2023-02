Record italiano indoor di Stecchi nell’asta di Liévin con 5,82

Eccellente prestazione di Claudio Stecchi nella gara di salto con l’asta maschile del Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais di Liévin, valido quale prova Gold del World Tour, con l’azzurro che ha superato alla prima prova in sequenza 5.44, 5.64, 5.73 e poi 5.82, che rappresenta il record italiano al coperto eguagliato al suo tecnico Giuseppe Gibilisco, ma anche il minimo indispensabile per partecipare agli Euroindoor di Istanbul, e poi chiuso la sua eccellente competizione al secondo posto assoluto, dietro al fenomeno Armand Duplantis fermo a un normale per lui 6.01, con tre tentativi falliti a 5,91 che avrebbe rappresentato il primato nazionale assoluto.

Superati dal saltatore azzurro atleti di primissimo piano quali, in ordine, l’australiano Kurtis Marschall, lo statunitense Jacob Wooten e il suo connazionale Chris Nilsen, tutti a 5,82 ma non alla prima prova a differenza dell’azzurro, ed anche il filippino Ernest Obiena che in stagione aveva già superato 5.91, ma che si è fermato ieri a 5,64 per il decimo posto.