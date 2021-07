Record italiano di Crippa nei 3000 di Gateshead

Ottima prestazione dell'azzurro sulla strada per Tokyo

Nell’ultima tappa di Diamond League prima delle Olimpiadi di Tokyo, disputata in Inghilterra a Gateshead in sostituzione della sede prevista di Londra, il pluriprimatista italiano Yeman Crippa corre un ottimo 3000 metri e chiude in 7’37″90 che supera il suo stesso precedente record. L’azzurro chiude all’ottavo posto, nella settima tappa del massimo circuito internazionale, all’indomani della fine del raduno di un mese svolto a Livigno, e può guardare all’appuntamento Olimpico con ottimismo per il suo doppio impegno sui 5000 e 10.000 metri.

La corsa di ieri sera di Yeman è stata molto determinata, pur se l’atleta era ancora molto carico di lavoro, e il fatto di aver migliorato il suo limite ottenuto l’anno precedente al Golden Gala è certamente di buon auspicio. La gara è stata vinta dallo spagnolo Mohamed Katir con il record nazionale del suo Paese di 7’27″64 davanti al neozelandese Stewart McSweyn (7’28″94) con Crippa che resta in gara con tutti gli altri migliori per lunghi tratti e poi cede leggermente nel finale.