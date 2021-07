Prima storica medaglia d’oro per il Kosovo

Nella giornata inaugurale degli Europei Juniores

Muhamet Ramadani ha scritto una pagina di storia dell’atletica diventando il primo atleta del Kosovo a vincere la medaglia d’oro in una grande manifestazione europea di qualunque categoria in occasione della prima giornata degli Europei Under 20 di Tallin. Ramadani ha conquistato la medaglia d’oro nel getto del peso con 19.92m. Il diciottenne kosovaro non era nemmeno classificato tra i primi dieci delle liste europee under 20 dell’anno, ma ha dominato il turno di qualificazione con un lancio da 19.80m.

Tutti i quattro lanci validi di Ramadani sarebbero stati sufficienti per vincere la finale. Nel quinto tentativo si è assicurato il successo con un lancio da 19.90m prima di migliorarsi con 19.92m nell’ultima prova a sua disposizione. Murhamet Ramadani: “Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio paese e mio padre che è anche il mio allenatore. Gli avversari erano molto forti. Ora voglio vincere una medaglia ai Mondiali Under 20 di Nairobi”. Il bielorusso Ilya Misouski ha vinto la medaglia d’argento con 19.49m precedendo Claudio Stoessel, terzo con il record personale di 19.43m. La russa Yuliya Khalikova ha vinto la medaglia d’oro nei 10000 metri di marcia in pista in 46’14”21 battendo la ceca Eliska Martinkova (46’23”74) e la francese Maele Bire Heslouis (46’32”94).