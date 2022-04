Philemon Kiplimo a caccia del record sulla mezza di Praga

Grande evento sabato nella capitale ceca

Intenso fine settimana di corse su strada con varie competizioni di altissimi contenuti tecnici dove potrebbe cadere qualche record importante, a cominciare dalla Sportisimo Prague Half Marathon che vedrà impegnato, domani sabato 2 aprile, un cast stellare a cominciare dal keniano Philemon Kiplimo che, insieme ai connazionali Kennedy Kimutai e Keneth Renju, darà la caccia quantomeno al primato della gara, ma anche con l’idea di poter battere addirittura il record del mondo di Jacob Kiplimo, suo omonimo ma non parente.

D’altra parte, il percorso sulle strade della capitale della Repubblica Ceca è molto veloce, con un paesaggio stimolante e un’atmosfera elettrizzante, per cui ci sono tutti i presupposti per una bellissima mezza maratona dove, negli ultimi cinque anni, per ben cinque volte è stato battuto un record mondiale di mezza maratona, persino in piena pandemia, durante la mezza del settembre 2020, quando la keniana Peres Jepchirchir tagliò il traguardo in 1h05’34.