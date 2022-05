Per Iapichino un buon debutto a Castiglione con 6,58 nel lungo

Straordinario balzo di Andy Diaz nel triplo con 17,64 di miglior misura mondiale dell'anno

Il Meeting Internazionale di Castiglione, tappa Challenger del World Athletics Continental Tour, ha festeggiato la sua dodicesima edizione nello stadio Carlo Zecchini di Grosseto e ha visto interessanti risultati tra cui su tutti spicca, nell’ambito dei colori azzurri, quello della 19enne Larissa Iapichino che, al suo debutto stagionale all’aperto nel salto in lungo, atterra a 6,58 nella prima prova della sua vittoriosa gara.

Successivamente Larissa salta ancora due volte oltre i sei metri e cinquanta, con 6,57 e 6,54, battendo la rumena Florentina Iusco che ottiene una miglior misura di 6.55, mentre terza è la specialista del triplo Ottavia Cestonaro con un buon 6,35.

Per la primatista mondiale al coperto under 20, che compirà 20 anni il prossimo 18 luglio, un ottimo inizio e appuntamento ora per una straordinaria gara di salto in lungo, al Golden Gala Pietro Mennea del 9 giugno allo stadio Olimpico di Roma dove troverà, tra le altre avversarie, l’oro olimpico Malaika Mihambo reduce sabato da un eccellente 7,09 in Diamond League a Birmingham, e l’oro iridato indoor Ivana Spanovic Vuleta.