Osakue, record italiano e finale nel disco

Qualificate anche Bogliolo, Pedroso e Olivieri

La seconda mattinata del programma olimpico dell’Atletica, in corso di svolgimento nello Stadio nazionale di Tokyo, ha visto impegnati 7 azzurri in 4 gare. Il miglior risultato, anche da un punto di vista tecnico, viene realizzato da Daisy Osakue, 25eenne atleta piemontese di origini nigeriane che, nell’occasione più importante della sua carriera, si migliora di quasi due metri ed eguaglia uno storico record italiano, datato 1996, nel lancio del disco: 63,66 metri che fu ottenuto 25 anni fa da Agnese Maffeis. La misura vale per l’azzurra il quinto posto assoluto nella lista delle qualificate ed adesso le prospettive per la finale di lunedì 2 agosto alle 13 italiane (le 20 giapponesi) diventano molto interessanti.

Promosse alle semifinali anche Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli con 12.93 e le specialiste dei 400 ostacoli, Linda Olivieri che eguaglia il suo personale con 55″54 dimostrando di avere pienamente meritato la convocazione, e Yadisleidis Pedroso con 55″57.