Oggi e domani i Campionati Europei a squadre

24 azzurri impegnati nella prima giornata e Tamberi deve rinunciare

Ancora una volta, dopo le World Relays di inizio maggio, lo stadio stadio Slaski di Chorzow sarà il degno palcoscenico per un’altra importantissima manifestazione internazionale quali sono i Campionati Europei a squadre di atletica, giunti alla loro nona edizione della nuova formula che sostituì, nel 2009, quella iniziale nata nel 1965 e intitolata al grande dirigente sportivo italiano Bruno Zauli.

La rassegna tornerà ad avere otto formazioni in gara, rispetto alle dodici delle precedenti edizioni e ricordiamo che, in quella del 2019, disputata sempre in Polonia ma a Bydgoszcz, l’Italia si classificò al quarto posto con il miglior piazzamento di sempre dell’attuale manifestazione con classifica unica (uomini e donne insieme), ad appena mezzo punto dal podio.

Nelle due giornata di gara, di quella che è la Super League della competizione europea, gareggeranno oltre all’Italia e alla Polonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Ucraina e Portogallo mentre poi, il 19 e 20 giugno, si svolgeranno nello stesso impianto la First, Second e Third League.