Obiri domina la Mezza Maratona di Istanbul

Nella gara maschile successo per Rodgers Kwemoi

La keniana Hellen Obiri ha rispettato il pronostico che la vedeva vincitrice della N Kolay Istanbul Half Marathon, chiudendo la sua fatica nettamente davanti a tutte con il crono di 1h04’48 che rappresenta il decimo miglior tempo di sempre nella storia delle competizioni sui 21,097 km.

La 32enne campionessa del mondo di cross e dei 5000 metri in pista, non è riuscita peraltro a battere il proprio personale di 1h04’22 ottenuto alla Ras Al Khaimah Half Marathon, del 19 febbraio scorso, ottenendo comunque un tempo migliore rispetto a quello dell’anno scorso sempre nella capitale turca, quando finì terza in 1h04’51 ma, la sensazione data subito dalle immagini video, ha fatto capire come ci sia stato un vento forte che abbia disturbato gli atleti e, infatti, dopo il traguardo Hellen è crollata a terra stremata per la fatica.

Al secondo posto nella gara femminile, nettamente staccata, la 23enne etiope Tsehay Gemechu con un crono di 1h05’52, mentre terza è stata la sua connazionale Bekelech Gudeta in 1h06’35.