Neugebauer realizza 8708 punti alle Texas Relays di Austin

Grande punteggio del multiplista tedesco

Il primatista tedesco del decathlon Leo Neugebauer ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno nel decathlon con 8708 punti alle Texas Relays di Austin, miglior risultato della storia ottenuto nel mese di marzo.

Il multiplista, quinto classificato dei Mondiali di Budapest, al decimo decathlon completato nella sua carriera ha stabilito due record personali, nel getto del peso con 17.26m e 16 centimetri in più rispetto al suo precedente primato, oltre che nel lancio del giavellotto con 58.99m, e poi ha fatto registrare anche 10”74 sui 100 metri, 7.81m nel salto in lungo, 2.05m nel salto in alto, 47”99 sui 400 metri nella prima giornata, mentre nella seconda 14”51 sui 110 metri ostacoli, 51.51 nel lancio del disco, 5.10m nel salto con l’asta, 4’51”05 nei 1500 metri.

Neugebauer ha realizzato uno dei migliori punteggi di sempre dopo la prima giornata con uno score di 4620 punti, 156 punti in più rispetto al punteggio della prima giornata realizzato nella prima giornata delle Texas Relays dell’anno scorso quando totalizzò 8478 punti alla fine delle dieci prove, mentre nelle restanti cinque prove della seconda giornata ha totalizzato 4088 punti.

Da ricordare che il personale assoluto dell’atleta, originario di Stoccarda, è dell’anno scorso quando migliorò lo storico record tedesco di Jurgen Hingsen con il fantastico punteggio di 8836 punti in occasione della vittoria alle NCAA Finals di Austin.