Murto orgoglio finlandese dell’asta femminile

La storia della 24enne saltatrice campionessa europea

Wilma Murto è un’atleta finlandese di 24 anni, specialista del salto con l’asta disciplina in cui è diventata lo scorso agosto, a Monaco di Baviera, campionessa europea con l’ottima misura di 4,85 che le ha anche regalato il nuovo primato della sua nazione, quello della manifestazione, oltre che naturalmente il suo personale.

Murto si era rivelata sin da giovanissima a soli 17 anni sul grande palcoscenico internazionale quando, il 31 gennaio del 2016 in un meeting indoor a Zweibrücken in Germania, aveva migliorato in una delle sue prime gare da juniores il record mondiale under 20 della specialità con la misura di 4.71 metri, primato peraltro ancora imbattuto.

Fu una prestazione straordinaria che però l’atleta finlandese ricorda ora come qualcosa di accaduto quasi per caso con la conseguenza, oltretutto, di aver creato su di lei una serie di aspettative di ogni genere che l’hanno messa nella condizione di dover faticare per mantenere quella fondamentale serenità, indispensabile per continuare al meglio la sua attività agonistica.