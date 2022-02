Mihambo atterra a 6,96 con un ultimo grande salto

Nel meeting di Dusseldorf anche la conferma di Swoboda nei 60 femminili

La campionessa mondiale e olimpica del salto in lungo femminile, la tedesca Malaika Mihambo, conferma se mai ce ne fosse bisogno di essere dotata di un talento straordinario e, in un pomeriggio di gara dove per cinque salti è apparsa imbarazzante in ogni fase della sua azione, dopo aver realizzato quale miglior tentativo 6.39, un nullo, 6.23m, 6.38m e 6.27 m che la ponevano in un modesto terzo posto, tira fuori all’improvviso un salto maiuscolo che la proietta a 6,96, miglior prestazione mondiale del 2022 e record dell’ISTAF Indoor di Dusseldorf.

Al secondo posto, della gara inserita nella prova silver del World Indoor Tour, l’ungherese Diana Lesti che realizza il proprio personale con 6,53 e culla, sino all’ultimo salto della tedesca, il sogno della vittoria.