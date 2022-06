Mattia Furlani: un enorme talento e una difficile scelta

Il saltatore reatino ha stupito tutti nel lungo ma sembra prediligere gareggiare nell'alto

In un fine settimana ricco di tanti risultati di primissimo piano da parte degli atleti azzurri tra cui, su tutti, i due record italiani nel martello e nell’asta femminile da parte di Sara Fantini e di Roberta Bruni, il risultato che più ci ha impressionato è stato il grande balzo nel salto in lungo dei campionati italiani allievi, disputati all’Arena Civica di Milano, che ha visto protagonista il 17enne Mattia Furlani capace di ottenere la misura di 7,87 metri, che rappresenta il record italiano under 18, ma soprattutto che polverizza il vecchio limite di 7,61 del 2001 appartenente a un gigante dell’atletica italiana quale Andrew Howe.

Abbiamo sempre grande timore ad entusiasmarci per la prestazione di una ragazzo molto giovane perché, purtroppo, la storia insegna che tanti e troppi atleti capaci di ottenere eccellenti prestazioni prima dei 20 anni, non sono poi riusciti a mantenere le grandi aspettative che si erano create intorno a loro, per cui vogliamo limitarci a raccontare brevemente la storia agonistica di Mattia, ma chiarendo subito che non ci aspettiamo da lui degli immediati futuri ulteriori miglioramenti, perché bisogna certamente dargli ancora tantissimo tempo per una sua definitiva maturazione agonistica.