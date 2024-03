Marek pronto per una nuova brillante stagione sui 100 metri

Il giovane sprinter bergamasco stella nascente nel panorama della velocità azzurra

© sprintnews Nell’attuale panorama scintillante dell’atletica italiana, con particolare riguardo a quello della velocità pura da cui tanto ha avuto origine con il primo storico sub 10″ nei 100 metri di Filippo Tortu nel giugno 2018, ci sono vari giovani atleti con elevate potenzialità che sognano quantomeno di far parte del gruppo della staffetta veloce, vincitrice dell’oro olimpico a Tokyo 2021 e dell’argento mondiale a Budapest 2023.

La settimana scorsa c’è stato il primo raduno proprio di tutte le formazioni nazionali in preparazione della trasferta di fine aprile oltre oceano dove poi, nelle Bahamas a Nassau il 4 e 5 maggio, si disputeranno le World Relays valide quale primaria prova di qualificazione per i giochi olimpici di Parigi e, tra gli specialisti maschili della velocità pura sono stati convocati Chituru Ali, Samuele Ceccarelli, Fausto Desalu, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Marco Ricci, Roberto Rigali, Lorenzo Simonelli e Filippo Tortu, fermo restando ovviamente la scontata assenza di Marcell Jacobs che da novembre vive e si allena in Florida.

Ragioni logistiche hanno ovviamente imposto delle scelte perché non si poteva superare un certo numero di atleti per disciplina, anche la 4×100 femminile ha visto nove atlete convocate, ma certamente ci sarebbero stati altri due giovani sprinter, entrambi del 2003, che avrebbero meritato di far parte di questo gruppo a iniziare da Junior Tardioli, che l’anno scorso con una fantastica ultima frazione ha portato la staffetta italiana 4×100 under 23 alla conquista della medaglia d’oro dei campionati europei di Espoo in Finlandia, ma soprattutto a nostro avviso il primo frazionista di quella squadra, Eric Marek, velocista che si dedica all’atletica a tempo pieno da poco più di un anno e che ha già ottenuto eccellenti risultati.