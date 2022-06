Manuela Levorato: la donna più veloce d’Italia

Anche se non si è mai smesso di scrivere di lei nell’ambito dell’atletica, vista la sua partecipazione attiva in varie situazioni istituzionali quale ad esempio la sua funzione di Vicepresidente del Comitato Regionale FIDAL Veneto, Manuela Levorato è molto presente in questi giorni sui veri media, cartacei e on line, per il lancio del suo libro dal titolo “La corsa, le mie ali” presentato ufficialmente lo scorso sabato 28 maggio a Villa Loredan di Stra, in provincia di Venezia. Per i pochi che non lo sapessero, Manuela è da circa 23 anni la donna più veloce d’Italia, da quando il 29 luglio del 1999 tolse il record nazionale dei 100 metri all’ora primatista Giada Gallina che lo deteneva con 11″23, fermando il cronometro a Goteborg in Svezia sul tempo di 11″20 che, peraltro, poi battè ancora due anni dopo, il 4 luglio 2001, fissando definitivamente il primato, tutt’ora in essere, in 11″14 corso a Losanna in Svizzera.

© Getty Images