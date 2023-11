Maiwa e Kwizera favoriti nel Cross di Soria

SPRINTNEWS

La quinta prova Gold del World Cross Country Tour

Rodrigue Kwizera, già vincitore nel 2021, e Lucy Maiwa vincitrice della passata edizione, saranno oggi le principali stelle del Cross di Soria sul Monte Valonsadero, una foresta situata nella periferia della città spagnola di Soria, valido quale quinta prova Gold del World Cross Country Tour Il burundese Kwizera sfiderà il keniano Hillary Chepkwony nella gara maschile sui 10 km, dopo aver aperto la stagione con due terzi posti nei cross spagnoli di Atapuerca e di Siviglia, mentre va ricordato anche il suo trionfo nello scorso gennaio al tradizionale Campaccio di San Giorgio su Legnano. Chepkwony inseguirà la sua prima vittoria in un cross internazionale dopo essersi classificato al secondo posto al cross di Siviglia al termine di un emozionante arrivo allo sprint con il vincitore Ronald Kwemoi. L’atleta keniano ha esordito a livello internazionale con una vittoria nella mezza maratona di Venlo in 59’20. Più recentemente ha migliorato il record personale con 58’53” a Valencia poche settimane prima di fare da pacemaker nella maratona di Berlino vinta dal campione olimpico Eliud Kipchoge.

Da seguire con attenzione anche i due eritrei Aron Kifle e Filmon Kibrom con il primo che si è piazzato all’undicesimo posto al cross di Siviglia nella sua prima gara in quasi due anni dopo una serie di infortuni, ma va rilevato come in carriera vanti un bronzo ai Mondiali di mezza maratona di Valencia 2018 e un quarto posto ai Mondiali di cross di Ahrus 2019, mentre il ventenne Kibrom si è classificato al quarto posto nel cross di Amorebieta. Gli altri protagonisti in grado di mettersi in luce sono l’ugandese Martin Kiprotich, sesto al cross di Siviglia, e il burundese Celestin Ndikumana, vincitore ad Amorebieta e quarto classificato ad Atapuerca. Ndikumana, atleta residente in Italia, si è classificato ventesimo ai Mondiali di Cross di Bathurst e quindicesimo ai Mondiali di corsa su strada di Riga. Le speranze del pubblico spagnolo sono riposte su Abdessadam Oukhelfen, Sergio Paniagua e Nassim Hassaous. Oukhelfen si è aggiudicato la medaglia di bronzo agli Europei Under 23 di cross del 2019 e gareggerà per il quarto fine settimana consecutivo dopo essersi classificato ottavo ad Atapuerca, quarto a San Sebastian e settimo a Siviglia davanti a Paniagua, vice campione spagnolo.