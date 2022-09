Mahuchikh vola a 2,05 metri nell’alto della Diamond di Bruxelles

Clamorosa sconfitta di Duplantis nell'asta maschile della serata belga

Sensazionale risultato ottenuto ieri sera a Bruxelles nel corso del Memorial Ivo Van Damme, meeting belga valido per la Diamond League 2022, da parte della 20enne ucraina Yaroslava Mahuchikh che ha realizzato il proprio personale all’aperto nel salto in alto femminile con la misura di 2.05, superata alla seconda prova, migliorando anche il record nazionale, quello del meeting e la miglior prestazione mondiale dell’anno, per poi tentare alla fine di attaccare il record del mondo di 2.09, della bulgara Stefka Kostadinova che lo fece nel lontano 30 agosto 1987 a Roma, ma fallendo tre volte i 2,10 di pochissimo.

Al secondo posto nella gara si è piazzata la campionessa del mondo l’australiana Eleanor Patterson ferma a 1.94, con la sua connazionale Nicola Olyslangers terza con 1.91, mentre l’azzurra Elena Vallortigara si è dovuta accontentare del settimo posto con 1,88.

Mahuchik che in realtà vanta un personale assoluto ancor migliore, avendo saltato 2,06 il 2 febbraio 2021 a Banska Bystrica in una gara al coperto nella Repubblica Ceca, è nata il 19 settembre 2001 a Dnipro, per cui compirà 21 anni tra pochi giorni, ed è salita alla ribalta internazionale nel 2017 quando vinse il titolo mondiale under 18 a Nairobi con 1.92m a sedici anni non ancora compiuti.