Lyles, Holloway e Camacho Quinn stelle ai Bermuda Games

Domani il primo meeting Gold del Continental Tour 2022

Otto medagliati delle ultime Olimpiadi saranno in gara ai Bermuda Games di Devonshire, che aprono il Continental Tour Gold sabato 9 Aprile, in quella che di fatto sarà la prima grande competizione in pista all’aperto di una stagione che culminerà con due straordinari appuntamenti agonistici, quali i campionati del mondo che inizieranno a Eugene il 15 luglio, ma anche con quelli europei che avranno il via, esattamente un mese dopo, a Monaco di Baviera. ufficio-stampa

Noah Lyles, Kenny Bednarek, Grant Holloway, Jasmine Camacho Quinn, Shericka Jackson, Kirani James, Gabby Thomas e Briana Williams saranno le principali stelle al Flora Duffy Stadium di Devonshire nell’arcipelago di isole situate nell’Oceano Atlantico, e proprio i primi due saranno i grandi protagonisti della gara dei 100 metri uomini, insieme al giovanissimo 18 enne connazionale Erryion Knighton.

I tre statunitensi, peraltro, sono grandi specialisti dei 200 metri e, nel corso delle ultime Olimpiadi di Tokyo, si sono classificati dietro il vincitore Andre De Grasse in una gara in cui partiva favorito Lyles, che invece si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo dietro anche a Bednarek.

Lyles, che è allenato in Florida dal tecnico Lance Brauman, è il campione del mondo in carica sui 200 di Doha 2019 e, pur non essendo uno specialista puro dei 100 metri, ha comunque vinto un titolo statunitense nel 2018 e una finale della Diamond League a Zurigo nel 2019.

Durante l’inverno ha lavorato molto sulla partenza e ha migliorato due volte il record personale sui 60 metri indoor con 6”56 a Staten Island e 6”55 a Birmingham, mentre ricordiamo come i suoi personali all’aperto risalgano al 2019, quando corse sui 100 metri in 9″86, a Shanghai, e sui 200 in 19″50 a Losanna, crono molto avvicinato l’anno scorso, subito dopo i giochi a cinque cerchi, al Prefontaine Classic di Eugene, quando fermò il tempo sulla miglior prestazione mondiale del 2021 di 19″52.