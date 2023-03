L’Italia vince la classifica a punti degli Euroindoor di Istanbul

Nell'ultima giornata argento e primato italiano per Iapichino nel lungo e 4x400 donne

La grande attesa per l’ultima giornata dei campionati europei al coperto di Istanbul, 37esima edizione della principale manifestazione continentale, non è stata vana e l’Italia ha chiuso in maniera trionfale con altri due straordinari secondi posti che portano il totale degli azzurri sul podio a sei, con due medaglie d’oro e quattro d’argento totali che fanno vincere alla compagine azzurra per la prima volta nella storia la classifica a punti, calcolata sulla base dei piazzamenti tra i primi otto, grazie a un totale di 20 finalisti, a quota 84 davanti a Gran Bretagna seconda con 72,5 e all’ Olanda terza con 69, mentre invece nel medagliere generale gli italiani si piazzano al quarto posto.