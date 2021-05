L’Italia seconda nei Campionati Europei a squadre di Chorzow

Grande impresa della squadra azzurra

Finisce molto bene per l’Italia la due giorni di Chorzow dedicata ai Campionati Europei a squadre, grazie a un fantastico secondo posto finale e vittoria storica sfiorata per soli 2,5 punti.

Vince la Polonia, padrona di casa, davanti agli azzurri e alla Gran Bretagna, con la nostra compagine che mai era salita sul podio da quando la vecchia Coppa Europa Bruno Zauli (che aveva classifiche maschili e femminili separate, e con gli uomini che furono secondi a Parigi nel 1999) ha assunto l’attuale nuova formula, con graduatoria finale univoca per atleti e atlete.

L’Italia partiva dal quarto posto di ieri, inficiato dagli zero punti nella gara del salto in alto per l’improvvisa assenza di Gianmarco Tamberi, e nelle 19 gare di oggi ha ottenuto altre 4 vittorie, con Nadia Battocletti, Fausto Desalu, la staffetta maschile 4×400, successi in qualche modo prevedibili, ma anche con la grande sorpresa dell’affermazione nei 1500 metri della sempre più convincente ed autoritaria Gaia Sabbatini.

Alla fine delle due giornate ben otto volte, quindi, delle maglie azzurre hanno tagliato per prime il traguardo, ma vediamo gara per gara cosa è successo con anche le dichiarazioni dei principali protagonisti italiani, compresa la giovanissima velocista Dalia Kaddari che, pur non vincendo, è arrivata seconda con una grande prestazione cronometrica nei 200 metri.