L’Italia al secondo posto nel medagliere degli Eurocross

© Fidal/Colombo

In una giornata illuminata da un bellissimo cielo azzurro, ma dominata da un freddo molto pungente, si è disputata ieri presso il Parco la Mandria di Venaria Reale in provincia di Torino, la 28esima edizione dei Campionati Europei di corsa campestre che ha visto un’eccellente partecipazione di tutti gli atleti azzurri capaci, alla fine, di chiudere al secondo posto assoluto nel medagliere dell’evento grazie a due ori e due argenti conquistati grazie ai successi di Nadia Battocletti, nella gara femminile under 23, e della squadra azzurra mista nella 4×1500 metri, mentre per l’argento dalla compagine azzurra maschile assoluta e da quella femminile under 23. In un contesto organizzativo di estrema eccellenza, con tantissimo pubblico ai lati del percorso a fare il tifo per i propri beniamini, l’Italia ha raggiunto un risultato globale che le mancava da sedici anni, vale a dire in un’altra edizione disputata sul terreno casalingo di San Giorgio su Legnano, nel 2006, in quello che da sempre è il palcoscenico dello storico cross del Campaccio.