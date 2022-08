L’inizio dei campionati europei nel segno di Anna Incerti

La maratona femminile primo titolo da assegnare, con l'emozionante presenza della 42enne ex campionessa continentale di Barcellona 2010

Iniziano oggi alle 10,00 i Campionati Europei di atletica leggera, che festeggiano la loro 25esima edizione nella splendida cornice dell’Olympiastadion di Monaco di Baviera in Germania, e che si concluderanno il prossimo 21 agosto.

Nel giorno di Ferragosto saranno subito in gara ben 29 azzurri, a cominciare dalla prima competizione in programma rappresentata dalle qualificazioni del getto del peso maschile dove saranno impegnati Sebastiano Bianchetti, Leonardo Fabbri ma soprattutto l’italo statunitense Nick Ponzio, che potrebbe regalare ai colori per cui gareggia da circa un anno, nella finale della serata, un possibile podio se riuscirà a lanciare sui suoi migliori livelli dell’anno oltre i 21,50 metri.

Prima di entrare nel merito degli altri italiani impegnati nelle varie eliminatorie di giornata, va evidenziato come nella mattinata saranno assegnate le due prime medaglie d’oro con rispettivi podi nella maratona, sia maschile dove tra gli 81 atleti iscritti ci saranno i 5 azzurri Iliass Aouani, Daniele Meucci, Stefano La Rosa, Daniele D’Onofrio e René Cuneaz che partiranno alle 11.30, che femminile con avvio un’ora prima, alle 10.30, con la presenza tra le 65 concorrenti di Giovanna Epis e di Anna Incerti.