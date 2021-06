Leonardo Fabbri lancia il Golden Gala della sua Firenze

Presentata la 41esima edizione della tappa italiana di Diamond League

Mancano soltanto sei giorni al più importante meeting internazionale di atletica che si disputa in Italia, il Golden Gala che festeggerà quest’anno la sua 41esima edizione, la nona intitolata alla memoria della grande ex velocista Pietro Mennea, prematuramente scomparso nel 2013 a soli 60 anni.

Sarà un evento un po’ diverso dal solito, innanzitutto per la sede che non sarà quella tradizionale dell’Olimpico di Roma, non agibile per la concomitanza dei Campionati Europei di calcio, per cui è stato scelto l’Asics Firenze Marathon Stadium di Firenze, e poi per l’assenza degli atleti statunitensi tutti impegnati a giocarsi le loro possibilità olimpiche con i Trials, che si disputeranno dal 18 al 27 giugno.