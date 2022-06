Le sfide maschili del Golden Gala Pietro Mennea

Finalmente ci siamo e questa sera all’Olimpico di Roma ci sarà l’attesa tappa italiana della Diamond League, il Golden Gala Pietro Mennea, di cui ieri abbiamo presentato le 7 grandi gare femminili, mentre oggi ci occuperemo delle 8 maschili che vedranno impegnati tanti azzurri, tra cui ben 5 medaglie d’oro olimpiche quali Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta che correranno i 200 metri, mentre Massimo Stano si cimenterà in una prova celebrativa della marcia sull’insolita distanza dei 3000 metri in pista. Il clou del meeting sarà tra le 20 e le 22 circa, con l’inizio delle gare di corsa e l’entrata nel vivo dei concorsi che inizieranno qualche minuto prima, quali l’asta donne, il getto del peso e l’alto uomini, mentre il lancio del disco farà storia a sè iniziando alle 18,30 e la competizione della marcia si svolgerà alle 19,30.

© Getty Images