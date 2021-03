Le medaglie dell’atletica alle Olimpiadi

Le gare che assegneranno i titoli della Regina degli sport

Tra poco più di 4 mesi, il 30 luglio prossimo, inizieranno le gare di Atletica dei Giochi della XXXII Olimpiade, e allora vogliamo cominciare ad entrare nel dettaglio di quanti e quali saranno i titoli da assegnare in quella che è, da sempre, la Regina degli sport olimpici.

Saranno 48 le competizioni, di cui 24 maschili, 23 femminili ed una mista della specifica staffetta 4×400.

Iniziamo allora a presentarle per tutti gli appassionati e, soprattutto, per ogni disciplina indichiamo quanti atleti potranno partecipare, e quali sono gli azzurri, ad oggi, che sarebbero qualificati, sia per aver ottenuto il minimo imposto dal Comitato Olimpico, sia perché rientrano nel ranking World Athletics.