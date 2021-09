Le finali di Diamond League

Si comincia a Zurigo con le prime 7 gare

Il massimo circuito di meeting dell’atletica mondiale terminerà tra domani e dopodomani sera a Zurigo, con due grandi giornate di gare in cui si disputeranno ben 32 finali, 16 maschili e 16 femminili, per eleggere i vincitori della Diamond League 2021. Tantissimi i super campioni con la presenza di molte medaglie olimpiche ed anche alcuni azzurri tra cui, su tutti, il campione del salto in alto Gianmarco Tamberi che proverà a chiudere la sua indimenticabile stagione nel migliore dei modi con un altro prestigiosissimo successo. La corsa al Diamante avrà due differenti palcoscenici nella città svizzera, tra la Sechseläutenplatz (mercoledì) e il mitico stadio Letzigrund (giovedì), e questo renderà la manifestazione ancora più affascinante anche perché, come accade ormai da qualche settimana, vi sarà la presenza di un grande numero di tifosi.

Sette gli italiani confermati in questo momento dalle liste ufficiali ma, nelle ultime ore potrebbero esserci anche delle novità per eventuali rinunce improvvise e, di questi, due saranno impegnati già domani negli eventi in Piazza: Zane Weir nel getto del peso e Filippo Randazzo nel salto in lungo. Giovedì poi, nello stadio, oltre al campione olimpico Tamberi nell’alto, ci saranno i primatisti italiani di 110 ostacoli e 400 metri, Paolo Dal Molin e Davide Re, Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi e il triplista Tobia Bocchi, ma ci piace menzionare anche un velocista non azzurro che correrà i 100 metri, Yupun Abeykoon dello Sri Lanka, che vive e si allena in Italia da alcuni anni. Ma vediamo nel dettaglio le prime sette finali in programma nella giornata di domani che vedranno quale super stella il campione olimpico, nonché primatista mondiale nel getto del peso, Ryan Crouser.